FIBRA Vodafone: Ecco la PROMO BOMBA da 22,90€

Oggi vediamo la favolosa PROMO BOMBA di Vodafone con la Fibra ad un prezzo davvero da capogiro!

Il canone mensile parte, infatti, da 22,90 euro per i già clienti dell’operatore rosso.

Fibra Vodafone: ecco la PROMO FOLLE da 22,90€ mensili

La tariffa più economica, disponibile per i clienti del gestore ex Omnitel con una o più promo mobile attive, prevede internet senza limiti a casa in ADSL, FTTC o FTTH con velocità massima fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con tecnologia Fiber To The Home, modem incluso con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo ad un costo di soli 22,90 euro al mese.

Questa promozione è disponibile solo per i già clienti Vodafone con una SIM Mobile attiva o in attivazione. Per chi non ha l’operatore rosso sul cellulare e non intende attivare una nuova SIM o passare a Vodafone è possibile attivare la medesima OFFERTA a 27,90€ al mese.

Oltre a queste due offerte che abbiamo visto sinora, Vodafone ha la soluzione anche per chi ha esigenze di copertura molto esigenti. Se infatti avete una casa molto grande o con muri spessi, l’operatore rosso dispone di una tariffa a 32,90 euro mensili con il Super Wi-Fi 6 Extender incluso nel prezzo. Questo ripetitore copre tutti gli angoli della vostra casa anche quelli più remoti.

Costi ed altro

Sia per la promozione a 22,90 euro sia per quella da 27,90€, il contributo iniziale previsto è di 5 euro al mese che però è già incluso per 24 mesi.

La tariffa con il ripetitore incluso, invece, ha un contributo di 9,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.