Fibra Vodafone: ORA a partire da soli 24,90 euro

La nuova PROMO FIBRA di Vodafone è attivabile per pochi giorni ad un prezzo sinora mai visto. Stiamo parlando di appena 24,90 euro ogni mese che si riduce di ulteriori 2€ per i clienti mobili dell’operatore rosso. Vediamo dunque cosa comprende questa promozione.

Vodafone Fibra: ecco come avere la tariffa scontata

La tariffa di queste ore offre internet senza limiti ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima che può raggiungere picchi di 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload solo in FTTH, Modem incluso nel canone mensile in comodato d’uso completamente gratuito con Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo per appena 24,90 euro al mese. Questo prezzo, invece, per i clienti che hanno già attiva una o più SIM con l’operatore rosso è a disposizione un prezzo di favore. Stiamo parlando di 22,90 euro mensili.

Inoltre, SOLO ONLINE, è possibile avere in entrambe le versioni le chiamate illimitate dal fisso completamente gratis verso qualsiasi utenza sia mobile che fissa. In negozio, invece, l’opzione che regala le chiamate dal fisso non è disponibile in forma gratuita.

Oltre alla connessione senza limiti con le chiamate illimitate dal fisso gratis e senza scatto alla risposta, Vodafone, offre la possibilità anche di attivare anche la promozione che include l’Extender per chi ad esempio ha una cosa su più piani e vuole connettersi in qualsiasi punto.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora è attivabile direttamente da questo link e comprende un contributo di attivazione rateizzato per 2 anni e già incluso nel canone mensile.

