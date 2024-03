Fibra Vodafone: 2,5 Gbps, zero costi iniziali e buono Amazon 100€

Zero costi iniziali e un buono Amazon da 100 euro in regalo se attivi subito l’offerta per la linea di Vodafone: con Internet Unlimited navigi da casa, senza limiti e con velocità fino a 2,5 Gbps. È la soluzione perfetta per accedere al mondo online, per lavorare in smart working, per gestire la smart home, per guardare i contenuti in streaming a risoluzione 4K e per giocare in multiplayer. Rimangono solo poche ore per approfittarne, la promozione scade giovedì 14 marzo.

Cosa include l’offerta Vodafone Internet Unlimited

Hai tutto incluso, anche le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. C’è poi la Station per connetterti, con sistema Wi-Fi ottimizzato per il collegamento di tutti i dispositivi che in casa. Inoltre, potrai recedere il contratto quando vorrai. Il costo di attivazione (39,90 euro) è azzerato, in più, puoi beneficiare di uno sconto sul prezzo mensile, ridotto a 24,90 euro (invece di 27,90 euro). Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.

Cosa devi fare per approfittarne? Ti basta verificare la copertura per scoprire se il tuo indirizzo è raggiunto dal servizio e con quale tecnologia: FFTH con velocità fino a 2,5 Gbps, FTTC oppure ADSL. Per la successiva attivazione della linea ti basteranno la carta di identità, il codice fiscale e quello di migrazione se vuoi mantenere il tuo vecchio numero.

Per te un buono Amazon dal valore di 100 euro

Come anticipato, la promozione di Vodafone in corso mette a disposizione un buono Amazon da 100 euro che potrai spendere come vorrai per i tuoi acquisti sull’e-commerce. Riceverai un’email entro 60 giorni, con il link a una pagina in cui inserire i dati necessari per ottenerlo. Il codice per riscattarlo sarà contenuto in un secondo messaggio.

Se hai già un modem, puoi richiedere l’attivazione dell’offerta Internet Unlimited senza la Station, ma allo stesso prezzo. Rimandiamo alle pagine del sito ufficiale per maggiori informazioni, anche in merito alla richiesta di una ONT esterna.