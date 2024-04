Sky WiFi è in offerta e con 9,90€ in più ci sono anche Sky TV e Sky Sport

È il momento giusto per scegliere Sky WiFi e assicurarsi una connessione veloce e stabile per la propria casa. Con l’offerta in corso, infatti, è possibile attivare l’offerta di Sky per la connessione di casa con un costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi. Da notare, inoltre, che con 9,90 euro in più al mese è possibile arricchire l’abbonamento aggiungendo Sky TV + Sky Sport. La promozione è valida tramite una semplice attivazione online, direttamente tramite il sito ufficiale di Sky, raggiungibile qui di sotto.

Sky WiFi: cosa include l’offerta

Scegliere Sky WiFi significa accedere a un’offerta completa e ricca di vantaggi. L’abbonamento proposto dall’operatore include:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite rete in fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega

L’offerta proposta da Sky prevede un canone scontato per un anno. L’abbonamento, infatti, è ora attivabile al costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi (invece di 29,90 euro al mese). Il contributo di attivazione è di 29 euro una tantum (anziché 49 euro). Da notare che l’offerta include il modem Wi-Fi senza costi aggiuntivi.

C’è un ulteriore promo da considerare: aggiungendo 9,90 euro in più al mese, infatti, oltre a Sky WiFi è possibile accedere anche a Sky TV + Sky Sport, andando a creare un bundle ricco e completo, ideale per tutti gli utenti. Il prezzo complessivo sarà di 35,80 euro al mese, con la possibilità anche di aggiungere Sky Cinema (+10 euro al mese) e Sky Calcio (+5 euro al mese).

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

La promozione è valida fino al prossimo 28 di aprile e, con le condizioni proposte, è valida esclusivamente tramite attivazione online, seguendo il link fornito in precedenza.