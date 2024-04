Una eSIM per molteplici destinazioni: l'ultimo aggiornamento di Saily

A fine marzo Nord Security, l’azienda alle spalle di NordVPN (punto di riferimento nel settore VPN), ha lanciato la nuova eSIM Saily. L’obiettivo del nuovo servizio è di rendere più semplice l’accesso a Internet per chi viaggia all’estero.

A distanza di circa un mese dal suo lancio, è nel frattempo arrivata una novità importante: i clienti di Saily potranno mantenere una connettività globale usando un’unica eSIM. Non ci sarà dunque più bisogno di profili eSIM multipli per destinazioni diverse, migliorando in questo modo l’esperienza d’uso degli utenti in maniera significativa.

Saily: il modo più conveniente per restare connessi

La novità dell’ultimo aggiornamento introduce un nuovo livello di flessibilità, efficienza e convenienza per la gestione di connessioni mobili a livello mondiale. In particolare, si tratta di un servizio che viene incontro alle esigenze dei lavoratori da remoto e delle persone che sono solite viaggiare durante tutto l’anno.

Quest’ultime due categorie non avranno più bisogno di cambiare SIM fisiche e godranno di una connessione più semplice alle reti locali. Facile da usare e supportato da un’assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette, Saily offre piani flessibili da 1 a 20 GB in più di 150 Paesi, rendendo così la connessione a livello globale un gioco da ragazzi.

A tutto questo, infine, si aggiunge il know-how dell’app NordVPN, servizio numero uno per la sicurezza e la privacy di ciascuna persona. Per consultare i vari piani tariffari delle eSIM e i Paesi supportati collegati alla pagina dedicata del sito Saily.