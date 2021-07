FIFA 22 in preordine: QUI il PREZZO è STRACCIATO

Il faccione sorridente di Kylian Mbappé ti accoglierà ad ogni avvio di FIFA 22, indipendentemente dalla versione del gioco che sceglierai di acquistare. Qui proponiamo oggi quella PS5, già disponibile per l'acquisto in preordine su eBay a prezzo scontato grazie a un coupon sconto che ora ti spieghiamo come sfruttare.

FIFA 22 in preordine a prezzo scontato: eccolo su eBay

Si tratta della Standard Edition per la console next-gen di casa Sony, che godrà della HyperMotion Technology messa a punto da EA Sports in modo da offrire partite ancora più entusiasmanti e realistiche. Non è un download digitale: riceverai la copia fisica del titolo, in italiano, con interfaccia e telecronaca nella nostra lingua. Per tutti gli altri dettagli, relativi alle novità del gameplay e non solo, puoi consultare la scheda del gioco.

Oggi puoi comprare FIFA 22 per PS5 in preordine a soli 54,90 euro: il prezzo mostrato da eBay è 59,90 euro, ma inserendo il codice sconto YITAO1YNXBNL9SQM durante la conferma dell'ordine è possibile approfittare dell'occasione. La spedizione è gratuita, l'affidabilità del venditore garantita dagli oltre 24.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma. Cosa stai aspettando?

Stai cercando un'altra versione? Sono in sconto anche quelle per PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch.