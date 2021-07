iMac con Apple M1 al MINIMO STORICO su Amazon

La new entry del catalogo Mac oggi proposta con uno sconto interessante: il modello iMac da 24 pollici con chip Apple M1, è acquistabile al prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta del computer all-in-one più evoluto tra quelli realizzati dalla mela morsicata: zero compromessi in termini di design e performance.

Il nuovo iMac M1 non è mai costato così poco

La colorazione oggetto dell'offerta è Rosa. Tra le specifiche tecniche una CPU 8-core, la GPU 7-core, 8 GB di RAM, 256 GB per lo storage e due porte di connessione posizionate dietro al display. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Lato software, tutto si basa ovviamente sul sistema operativo macOS, con la versione Big Sur preinstallata e la garanzia di poter accedere a tutti i futuri aggiornamenti per molti anni, a partire da quello che entro l'autunno introdurrà l'edizione Monterey. Oggi è possibile acquistare il nuovo iMac con Apple M1 approfittando dello sconto di 70 euro sul prezzo di listino.