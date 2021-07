Porta il PC in vacanza in sicurezza con questo zaino impermeabile

Se sei alla ricerca di uno zaino estremamente versatile per portare in vacanza non solo il PC, ma anche tutti i tuoi apparecchi elettronici in totale sicurezza, abbiamo la soluzione per te. Si tratta dello zaino Joseko College Style, una borsa impermeabile in grado di adattarsi ad ogni esigenza, anche nelle dimensioni, proposta al 50% di sconto grazie ad un codice, naturalmente su quantità limitate.

Zaino impermeabile Joseko College Style: caratteristiche tecniche

Lo zaino ha un design piuttosto particolare, con una parte superiore richiudibile per aumentarne o diminuirne il volume all’occorrenza. Lo spazio infatti può variare tra 19 litri, 24 litri e 28 litri, a seconda di come si regola la parte flessibile. Possiede due chiusure a clip, oltre a due zip per i vani principali, ed una buona quantità di tasche per i piccoli accessori. Le tracolle sono imbottite e lo schienale traspirante, ideale per l’estate in quanto evita la sudorazione della schiena. Imbottite sono anche le tasche interne dedicate a laptop e tablet che forniscono un’ottima protezione da urti e cadute.

Lo zaino, però, è anche pensato per gli appassionati di elettronica e tecnologia, e possiede quindi diverse feature interessanti. Prima tra tutte le porta USB che offre la possibilità di ricaricare il cellulare direttamente collegandolo allo zaino. All’interno è infatti presente un vano per alloggiare il proprio power bank che, una volta collegato, permette di connettere i dispositivi mobili dall’esterno senza la necessità di aprire la borsa. Sono presenti, inoltre, diverse tasche dedicate agli accessori come cavi, alimentatori, cuffie e tutto ciò che accompagna il computer. In ultimo, ma non per importanza, l’impermeabilità. Lo zaino è realizzato in un tessuto sintetico idrorepellente che impedisce all’acqua di penetrare all’interno. Una soluzione perfetta per chi desidera portare magari in spiaggia i propri dispositivi, e non vuole incorrere in danni causati da schizzi o spruzzi.

Grazie al codice JOSEKO3745, lo zaino è acquistabile su Amazon a soli 22,49 euro, prezzo più basso mai registrato per questo accessorio.