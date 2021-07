Mini PC con AMD Ryzen 3, 16/512 GB, WiFi 6 in sconto

Hai mai pensato a un Mini PC? Scegliendo quello giusto, puoi avere le prestazioni di un computer desktop tradizionale, ma risparmiando spazio e denaro. Oggi trovi il modello MinisForum UM230, con caratteristiche adatte a produttività, intrattenimento e navigazione proposto con uno sconto molto interessante su Amazon. Le dimensioni sono estremamente compatte (12,8×12,7×4,6 centimetri) così da ridurre al minimo l'ingombro sulla scrivania: è inoltre possibile montarlo sul retro dello schermo, sfruttando il supporto in dotazione, così da farlo sparire completamente.

MinisForum UM230: che sconto sul Mini PC!

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 3 2300U, GPU Radeon Vega 6, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile), SSD M.2 2280 da 512 GB (possibilità di aggiungere un hard disk SATA da 2,5 pollici), WiFi 6, Bluetooth 5.1, porte USB 3.1 e USB-C, doppio slot Ethernet, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea di due monitor e alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 millimetri e microfono. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro. Non manca proprio nulla. Grazie all'offerta lampo disponibile in questo momento su Amazon, MinisForum UM230 può essere tuo al prezzo di 433,49 euro invece di 490,00 euro come da listino: approfittane in fretta, prima che la promozione scada o le unità vadano esaurite.