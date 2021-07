Refoss, presa intelligente low-cost grazie al coupon

Se è vero che tutti ormai conoscono a menadito le virtù e le funzionalità delle prese intelligenti, al tempo stesso non è rara la rinuncia a questi piccoli grandi lussi in virtù del costo che le prese smart raggiungono in alcuni casi. Acquistarne una sola, del resto, è anche limitativo poiché significa rendere intelligente un solo punto luce in tutta la casa, escludendo la possibilità di creare scenari, sistemi complessi e funzionalità più ampie per tutta la casa. 19,79 euro sono invece la cifra che oggi ti consente di scavallare il problema e gettarti nel mondo delle prese smart, donandoti il potere di controllare la casa con la sola forza della voce.

Refoss, questo è un signor coupon

L'offerta è quella di Refoss, il cui bundle con 3 prese intelligenti di tipo Schuko è disponibile con uno sconto “nascosto” che non troverai tra le vetrine di sconto tradizionali disponibili su Amazon. In questo caso, infatti, il taglio del 40% è dovuto alla disponibilità di un coupon che porta il prezzo laddove prima non era mai arrivato. Bastano dunque 19,79 euro (invece di 32,99 euro) per far proprio l'intero kit: solo 6,6 euro, insomma, per l'attivazione di ciascuno dei nuovi punti smart che intendi disseminare per la casa.

Una volta installati, basterà ordinare ad Alexa o all'Assistente Google i propri desiderata. “Alexa, accendi la luce“, oppure “Ok Google, spegni il condizionatore“, o ancora “Alexa, accendi l'albero di Natale” e via dicendo. 19,79 euro per attivare le prese con una nuova intelligenza e tutta la fantasia di cui disponi per organizzare la casa in un modo nuovo, comodo e utile.

Dove non arrivano gli sconti, arriva un coupon segreto. L'intelligenza è qualità, ma per qualche ora è un lusso low-cost a portata di tutti.