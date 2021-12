FIFA 22 per PS4 non è mai costato così poco

Il calcio di FIFA 22 sotto l'albero: ti viene in mente un regalo di Natale migliore? Approfitta dell'offerta Amazon al prezzo minimo storico per quanto riguarda la versione PS4. E mettiti alla prova resistendo alla tentazione di sfidare i tuoi parenti scendendo in campo col rullo compressore del PSG.

FIFA 22 PS4: l'assist a porta vuota di Amazon

Le tante modalità di gioco fanno del titolo EA Sports una scelta quasi obbligata per chi vuol replicare, controller alla mano, le emozioni dello sport più bello e seguito al mondo. Tra i punti di forza le licenze ufficiali per la stragrande maggioranza delle squadre e dei campionati più importanti (seppur con qualche eccezione come il Piemonte Calcio). Niente è lasciato al caso nemmeno sul fronte di comparto grafico, animazioni e gameplay. Tutti i dettagli nella descrizione del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la versione di FIFA 22 per PlayStation 4 al prezzo di soli 39,98 euro invece di 69,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita. Buon divertimento!