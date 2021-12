Hosting completo al 60% di sconto con HostGator

Non è il servizio hosting più conosciuto in Italia, ma dato il prezzo in promozione molto interessante, vale comunque la pena approfondire il discorso su HostGator. In particolare, con lo sconto fino al 65% su uno dei tre piani offerti dalla suddetta piattaforma, sarà possibile richiedere un hosting completo sotto ogni punto di vista a partire da soli 2,75 dollari al mese. Vediamo quindi cosa verrà offerto all'utente finale e come HostGator se ne prenderà cura.

Cosa è incluso nell'offerta

Prima di iniziare con la lista di feature però, bisogna specificare che attualmente esistono ben tre piani diversi, i quali si differenziano tra loro proprio per la quantità di strumenti e, ovviamente, per il prezzo. I tre piani sono: Hatchling (il più economico), Baby (il più equilibrato) e Business (il più completo).

Il più richiesto è ovviamente il Baby Plan, poiché dispone di un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Grazie allo sconto del 65% infatti, con soli 3,50 dollari al mese si avrà accesso a: siti Web illimitati, un anno gratuito di un dominio a propria scelta, installazione facile e veloce su WordPress, trasferimento del dominio gratuito, tool avanzati per la costruzione di un sito Web, spazio di memoria illimitato, certificazione SSL di sicurezza gratuita, 150 dollari da investire in Google Ads, 100 dollari da investire in Microsoft Advertising, email gratuita e tool di trasferimento MySQL gratuito.

Il piano Hatchling sarà sostanzialmente lo stesso, con l'unica differenza che non si potrà gestire più di un sito Web. Quello Business invece, oltre a tutte le caratteristiche del Baby Plan, potrà contare su indirizzo IP dedicato e aggiornamenti continui gratuiti per la certificazione SSL.

I numeri di HostGator

Qualcuno potrebbe non conoscere ancora HostGator, ma si tratta in realtà di un servizio di hosting molto utilizzato in tutto il mondo. Più di due milioni di siti Web vengono infatti affidati alla loro gestione, grazie soprattutto al livello di assistenza offerto (24 ore su 24, 365 giorni l'anno) e a tutte le garanzie promesse in caso di eventuali problemi. Inoltre, grazie ai crediti da investire in Ads e ai tool commerciali per lo sviluppo di store online, molti utenti potranno sin da subito entrare nel mondo dell'advertising e delle vendite.