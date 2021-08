Se stai già fremendo per l'arrivo di FIFA 22 e vuoi effettuare il preordine del titolo al minor prezzo disponibile, sei nel posto giusto: oggi puoi approfittare di uno sconto di 20 euro sulla versione per PS4 e sull'edizione per Xbox One.

Preordina FIFA 22 per PS4 o Xbox One al miglior prezzo

Si tratta della copia fisica, non quella digitale. La data di uscita è fissata per l'1 ottobre e lo riceverai direttamente a casa con spedizione gratuita. Per tutte le altre informazioni riguardanti le novità del gameplay puoi consultare la scheda del prodotto.

L'articolo si trova in Italia e l'affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 24.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay, puoi stare tranquillo. Oggi hai la possibilità di prenotare FIFA 22 al miglior prezzo disponibile, nella versione per PS4 e nell'edizione per Xbox One, ma fallo prima che le unità in offerta vadano esaurite.