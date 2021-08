Teclast F7S: laptop in offerta lampo al minimo storico su Amazon

Se stai cercando un laptop completo e versatile in vista del rientro al lavoro o a scuola, ma non vuoi spendere troppo, dai un'occhiata a questa offerta lampo su Amazon: dà la possibilità di allungare le mano su Teclast F7S approfittando di un forte sconto, ma solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.

Il laptop Teclast F7S in offerta lampo: un'occasione

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display Full HD da 14,1 pollici, processore Intel Celeron N3350, GPU Intel UHD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 128 GB (espandibile), WiFi, Bluetooth, porte per la connettività e autonomia sufficiente per sette ore di utilizzo continuato. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento puoi acquistare il laptop Teclast F7S al prezzo di soli 245,64 su Amazon, il minimo storico: con lo sconto del 28% sul prezzo di listino risparmi ben 94,35 euro, ma solo se ne approfitti prima che scada l'offerta lampo.