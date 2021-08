Cuffie wireless ECONOMICHE: le paghi poco, le ami infinito

Le cuffie wireless di Yobola sono in offerta su Amazon: con soli 22,09€ te le porti a casa e inizi ad ascoltare la musica ovunque vai. Attiva il coupon per acquistarle con un doppio sconto imperdibile.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Yobola: cuffie wireless eccezionali

Pagare delle cuffie wireless attorno ai 20 euro è possibile, ma rimanerne veramente entusiasta è un po' più difficile. Con questo modello di Yobola non rischi di rimanere deluso perché hanno davvero tutto al posto giusto.

Sono in colazione bianca, non hanno punte in silicone e sono comunque comodissime. Te le infili alle orecchie e fin da subito ne apprezzi la qualità perché non solo rimangono lì dove le hai messe, ma ti fanno ascoltare i tuoi brani preferiti in modo superbo.

Hanno un microfono integrato quindi le sfrutti pure per effettuare chiamate. Con i controlli touch hai la possibilità di gestire la riproduzione con dei semplici tap e in più il Bluetooth 5.1 ti regala un'esperienza senza latenza e disconnessioni improvvise.

Sono totalmente impermeabili quindi le sfrutti anche per l'esercizio fisico e con la loro custodia di ricarica ti regalano fino a 25 ore di riproduzione totali.

Infine le colleghi a qualunque smartphone: non importa se hai un iPhone, un Samsung, Huawei, Xiaomi o quel che sia perché sono compatibili con i sistemi Android e iOS.

Acquista subito il tuo paio di cuffie wireless su Amazon a soli 22,09€. Attivi il coupon e risparmi il 15% in più rispetto alla promozione standard. Le ricevi in appena 24 ore se possiedi un abbonato Prime. In caso contrario hai le consegne gratuite nei punti di ritiro.

Ps: scegliendo uno di questi ultimi ricevi anche un buono sconto di 5€ sul tuo saldo Amazon.