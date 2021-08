Realme 8 Pro: CODICE SCONTO esclusivo su eBay per POCHE ORE

Realme 8 Pro è in promozione su eBay: con soli 226,31€ te lo porti a casa ma ricordati ti inserire il coupon esclusivo “PITSMART21” in fase di pagamento o non vedrai il prezzo diminuire.

L'offerta è ancora valida per qualche ora e in più hai le spedizioni gratis, se non è un affare ditemelo!

Cosa devi sapere su Realme 8 Pro

Realme 8 Pro è un portento di smartphone: appartiene alla fascia media ma oggi hai l'occasione di acquistarlo a un prezzo realmente riduttivo. Attivi il codice sconto e lo ricevi in pochi giorni a casa per non volertene più separare.

Ha tutto al posto giusto ossia un display ampio su cui guardati persino i contenuti in streaming, una batteria stratosferica e un design elegantissimo.

Il vero punto forte è la fotocamera posteriore e sai perché? Beh, il sensore principale è da 108 megapixel e in questo modo scatti delle fotografie che non sono perfette, ma anche di più. Ti sbizzarrisci con le varie lenti e se ami i selfie, ti scatti anche questi in qualità pazzesca.

Hai a disposizione un processore ultra veloce che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per poter fare tutto ciò che vuoi. Infine se lo acquisti hai assicurati 24 mesi di garanzia italiana, il che non è sempre possibile online.

Hai ancora dubbi? Non ti rimane che collegarti su eBay e acquistare Realme 8 Pro a soli 226,31€ inserendo il codice sconto “PITSMART21” in fase di pagamento. La promozione scade questa sera quindi non perdere questa occasione più unica che rara.