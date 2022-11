FIFA 22 per PS5 a 15 euro: un assist a porta vuota

In anticipo rispetto all’inizio della Settimana del Black Friday (dal 18 al 28 novembre), spunta su Amazon un affare dedicato agli amanti delle simulazioni calcistiche: FIFA 22 per PS5 a 14,97 euro su Amazon. Con uno sconto del 64%, il titolo è disponibile immediatamente e con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

Offerte Amazon: FIFA 22 in forte sconto

Il titolo propone centinaia di squadre con licenze ufficiali provenienti dai campionati di tutto il mondo, le nazionali e il calcio femminile. È possibile cimentarsi in sfide single player oppure in multiplayer locale e online. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Si tratta dell’edizione Standard, quella su disco fisico. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo. Al momento, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita in un solo giorno per gli abbonati Prime.

In sconto anche il successore FIFA 23, uscito da poche settimane, sia nella versione PS5 sia in quella per PS4.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.