FIFA 23: ecco l'aggiornamento gratuito per i Mondiali

Tra poco più di una decina di giorni prenderanno ufficialmente il via i Mondiali di calcio in Qatar ai quali, purtroppo, non parteciperà l’Italia. Oggi fa invece il suo debutto l’espansione di FIFA 23 intitolata FIFA World Cup 2022 e dedicata proprio alla competizione: è disponibile in download gratuito.

FIFA World Cup 2022: i Mondiali su FIFA 23

È possibile scegliere tra diverse modalità, come la partita veloce contro la CPU, un amico in locale o avversari online. Dal 21 novembre sarà inoltre possibile affrontare il percorso verso il titolo sulla base dei progressi ottenuti dalle nazionali nella realtà, con tanto di formazioni e statistiche aggiornate sulla base di quanto registrato nei match veri.

Controlla una delle 32 nazioni qualificate in una ricostruzione autentica per giocatore singolo dell’intera FIFA World Cup 2022, dalla prima partita in avanti, o personalizza l’esperienza cambiando gironi e inserendo squadre che non sono riuscite a raggiungere la fase finale della FIFA World Cup, in un Torneo personalizzato. Nella modalità Torneo online, affronta la fase a eliminazione diretta con una delle 32 nazioni qualificate e conquista la FIFA World Cup sfidando altri giocatori di tutto il mondo.

Per l’occasione, EA Sports ha anche lanciato un concorso che invita a effettuare un pronostico, provando così a indovinare chi arriverà a disputare la finale del torneo. Secondo la software house, che si è già dimostrata capace di azzeccare l’esito delle ultime edizioni, ad alzare la coppa sarà l’Argentina di Leo Messi.

