FIFA 23: il primo trailer e il via al preordine

FIFA 23 sarà l’ultimo titolo della serie calcistica a debuttare con questo nome: non vedremo mai FIFA 24, sostituito da EA Sports FC 24. Per chiudere al meglio un’era, EA Sports vuol fare le cose in grande, come testimonia il primo trailer della simulazione, visibile qui sotto. Già avviata anche la fase di preordine su Amazon.

Trailer e preordine per FIFA 23: le novità

La prima e più importante novità è quella legata all’inclusione della tecnologia HyperMotion2 che promette un maggiore realismo nel gameplay. Sarà poi dato ampio spazio al calcio femminile, non più relegato alle sole sfide tra le nazionali, ma con l’aggiunta delle squadre di club. Dopo il lancio arriveranno inoltre aggiornamenti gratuiti dedicati ai mondiali in Qatar e alla Women’s World Cup 2023.

Tutto questo senza dimenticare il già annunciato cross-play che consentirà di sfidare altri giocatori da tutto il mondo, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata: saranno così organizzati match tra possessori di PlayStation, Xbox, PC o Stadia. Dal trailer apprendiamo inoltre che sarà possibile posizionare il coccodrillo dietro la barriera in occasione dei calci di punizione.

La data di uscita è stata fissata per FIFA 23 nel 30 settembre 2022. Queste le versioni al momento disponibili per il preordine su Amazon:

