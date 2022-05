FIFA 23 sarà l'ultimo, poi arriverà EA Sports FC

Fino a un paio di anni fa o poco più, nessuno lo avrebbe immaginato, ma la storica rivalità FIFA vs PES apparterrà presto definitivamente al passato. Sappiamo che Konami ha già deciso di ribattezzare la propria serie di simulazioni calcistiche da Pro Evolution Soccer a eFootball (fin qui con scarso successo). Un cambio di nome è in arrivo anche per FIFA, che a partire dal 2023 si chiamerà EA Sports FC.

Scende in campo EA Sports FC, addio FIFA

L’annuncio è giunto direttamente da Electronic Arts. Non suona come un fulmine a ciel sereno, considerando i tanti rumor a tal proposito circolati di recente. Chiude però di fatto un’era, quella che da quasi trent’anni lega la saga alla federazione internazionale.

L’anno prossimo, EA Sports FC diventerà il futuro del calcio di EA Sports. Insieme ai nostri oltre 300 partner calcistici di cui deteniamo la licenza, siamo pronti a portare le esperienze calcistiche globali a nuove vette, nell’interesse degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Lasciando a redazioni più competenti sul tema le considerazioni e le previsioni a livello di gameplay, licenze e funzionalità, ci limitiamo a sottolineare che il titolo potrà continuare a beneficiare di partnership esclusive con squadre e leghe di Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga e MLS. Insomma, non saremo costretti a scendere in campo con Castolo e Minanda.

Tutto ciò che amate dei nostri giochi farà parte di EA SPORTS FC: saranno presenti le stesse fantastiche esperienze, modalità, campionati, tornei, club e atleti. Ultimate Team, Modalità Carriera, Pro Club e VOLTA Football saranno tutti presenti. Il nostro eccezionale portafoglio di licenze con oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre, più di 100 stadi e 30 campionati in cui abbiamo continuato ad investire per decenni sarà ancora presente, solo su EA SPORTS FC.

