Nintendo Switch: addio all'integrazione con X

L’azienda giapponese ha comunicato che eliminerà la possibilità di condividere immagini e video su X con la Nintendo Switch. Non è indicato il motivo, ma è sicuramente legato ai costi esorbitanti da sostenere per l’uso delle API del social network. Verrà inoltre rimossa la funzionalità che consente di inviare le richieste di amicizia sui social media.

Nintendo ha annunciato che, a partire dal prossimo 10 giugno, gli utenti non potranno più pubblicare su X immagini (screenshot) e video presenti nell’album della console portatile. In pratica verrà rimossa l’integrazione con il social network tramite API.

Nel comunicato non viene spiegato il motivo della decisione, ma quasi certamente è legata all’incremento dei costi. L’azienda di Elon Musk ha limitato l’accesso gratuito e introdotto tre nuovi abbonamenti: Basic, Pro e Enterprise. Per quest’ultimo piano non è noto il prezzo, ma il minimo dovrebbe essere 42.000 dollari/mese. Tale cifra è probabilmente eccessiva anche per una multinazionale.

X ha commentato la decisione con un post pubblicato dall’account Gaming, specificando che continuerà la partnership con Nintendo.

The gaming community is one of the largest and most vibrant communities on our platform, and we are dedicated to enhancing and supporting gaming-related features. As part of Nintendo's planned discontinuation of sharing content to X from the Nintendo Switch, from June 11th, users… https://t.co/mvT7aIsSOn

— Gaming (@xGaming) May 9, 2024