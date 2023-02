FIFA 23 per PS4 crolla a 29€: assist a porta vuota

Il gioco più venduto per PS4, la Standard Edition di FIFA 23, si trova oggi in offerta su Amazon grazie a un -58% che la porta al suo prezzo minimo storico. Più che uno sconto, un vero e proprio assist a porta vuota per chi desidera acquistare un titolo capace di far trascorrere mesi e mesi di divertimento, con le sue tante modalità single player e multiplayer.

-58% per FIFA 23 su PS4: è già tuo

È la simulazione calcistica per eccellenza, con centinaia di squadre da tutto il mondo riprodotte su licenza ufficiale, l’inclusione dei club femminili, l’intera competizione World Cup Qatar 2022, Ultimate Team per creare la propria formazione personalizzata e molto altro ancora. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto del 58% sul prezzo di listino, FIFA 23 per PS4 in copia fisica può essere tuo al prezzo finale di soli 29 euro invece di 69 euro come da listino. A proporre l’offerta è direttamente Amazon, che gestisce vendita e spedizione.

Segnaliamo che oggi si trova in forte sconto anche la versione PS5: costa solo 49 euro invece di 79 euro come da listino, portando con sé tutte le caratteristiche next-gen del titolo a partire dalla tecnologia HyperMotion2.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.