FIFA 23: uno sconto migliore di quello nel Prime Day

FIFA 23 è l’occasione di oggi su Amazon per gli amanti del gaming: la versione PS4 si trova al suo prezzo minimo storico. Si tratta ovviamente dell’edizione in copia fisica, quella su disco, non del download digitale. In forte sconto anche la versione PS5 per chi ha la fortuna di possedere già la console di casa Sony.

Assist a porta vuota: FIFA 23 al prezzo minimo su Amazon

Il titolo non ha bisogno di presentazioni. Si tratta della nuova simulazione calcistica confezionata da EA Sports, mossa nelle sue incarnazioni next-gen dalla tecnologia HyperMotion2 che migliora il realismo in campo. Tra le novità introdotte anche un maggiore spazio concesso al calcio femminile. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Ricapitolando: in questo momento FIFA 23 per PS4 costa 57,90 euro e FIFA 23 per PS5 invece 69,99 euro. Per entrambe le versioni, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, trascorrerai il weekend in campo.

Il titolo per Xbox One costa invece 65,90 euro, comunque meno rispetto al listino. Lo stesso vale per la Legacy Edition su Switch, in questo momento proposta a 32,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.