FIFA 23 PS5 Standard Edition: MINIMO STORICO a metà prezzo

La stagione calcistica sta per entrare nella sua fase più importante e decisiva. Il campionato di Serie A è già assegnato, ma siamo nella fase calda che deciderà gli ultimi verdetti tra qualificazioni alle Coppe Europee, la semifinale di Champions tra Inter e Milan e ancora molto altro ancora.

Ora, se sei un appassionato di calcio e di videogiochi, non puoi perderti questa offerta imperdibile che ti permette di essere il protagonista di questa fase: FIFA 23 Standard Edition per PS5 è disponibile su Amazon a soli 39,98 euro, invece di 79,98 euro. Si tratta del minimo storico assoluto per questa edizione, che ti permette di risparmiare il 50% sul prezzo di listino e di avere la consegna gratuita.

FIFA 23: sii il protagonista della fase decisiva della stagione

FIFA 23 è l’ultimo capitolo della celebre serie di simulazione calcistica di EA Sports, che ti offre un’esperienza di gioco ancora più realistica e coinvolgente grazie alla tecnologia HyperMotion2 su console PlayStation 5. Questa tecnologia utilizza dei dati avanzati per creare oltre 6.000 animazioni realistiche e rendere i movimenti dei calciatori più fluidi e naturali.

Con FIFA 23 vivi le competizioni più importanti a livello di nazionali con la FIFA World Cup Qatar 2022 maschile e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023. Inoltre, puoi giocare con i club femminili per la prima volta nella storia di EA Sports FIFA, grazie alla presenza dal lancio in FIFA 23 della Barclays FA Women’s Super League e della D1 Arkema. Per non parlare di oltre 30 tornei che includono Serie A, Serie B, i principali campionati europei e naturalmente le competizioni UEFA.

Il titolo ti permette di cimentarti con un gameplay migliorato, con una nuova meccanica per i tiri, le punizioni, i calci di rigore e i calci d’angolo, una fisica realistica e molto altro ancora. Inoltre, puoi sfidare i tuoi amici a FIFA 23 su diverse piattaforme, grazie all’introduzione del cross-play nelle modalità 1 contro 1 di FIFA Ultimate Team.

Non lasciarti scappare questa offerta esclusiva di Amazon: acquista ora FIFA 23 Standard Edition per PS5 ad un prezzo incredibile e scendi in campo con il gioco più bello del mondo.

