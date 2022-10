FIFA 23: oggi risparmi fino a 15€ su Amazon

La versione di FIFA 23 fin qui più venduta, quella per PS4, è protagonista oggi di un forte sconto su Amazon: è possibile approfittare di una riduzione di prezzo che tocca i 12 euro e della spedizione gratuita immediata, semplicemente ordinandolo subito.

Assist a porta vuota: FIFA 23 in forte sconto

Il titolo non ha bisogno di presentazioni. Si tratta della simulazione calcistica firmata EA Sports, che quest’anno dà maggiore spazio allo sport femminile e che presto riceverà un corposo aggiornamento gratuito dedicato ai mondiali in Qatar. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la versione PS4 di FIFA 23 al prezzo di soli 57,99 euro invece di 69,99 euro come da listino. Si tratta dell’edizione su copia fisica, non di quella in download digitale. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani potrai scendere in campo.

In forte sconto anche quella PS5, addirittura a -15 euro, in vendita a soli 64,90 euro, per chi ha già avuto e la fortuna modo di mettere sulla console next-gen Sony (disponibile su invito).

