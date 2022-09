FIFA 23 è già in sconto su Amazon (preordine)

FIFA 23 sta per arrivare: ancora qualche settimana e sarà possibile scendere in campo con la nuova simulazione calcistica targata EA Sports, che promette miglioramenti dal punto di vista del gameplay, delle modalità integrate e ovviamente l’aggiornamento di tutte le rose. Oggi hai la possibilità di acquistarlo in preordine su Amazon con il 10% di sconto sul prezzo di listino.

Acquista FIFA 23 in sconto durante il preordine

La versione interessata dalla promo è quella per PlayStation 4. In copertina c’è nuovamente il testimonial Kylian Mbappé. Tra i cambiamenti si segnala il ritorno della licenza ufficiale per la Juventus: addio dunque al Piemonte Calcio che l’ha sostituita durante gli anni dell’accordo di esclusiva con il concorrente Konami. Grande spazio è poi dedicato alla Coppa del Mondo che si disputerà in Qatar e al calcio femminile, con l’inclusione delle squadre di club per la prima volta. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di assicurarti una copia fisica di FIFA 23 al prezzo finale di 62,99 euro invece di 69,99 euro come da listino. Chi sceglie di acquistarlo oggi in preordine ha la garanzia di riceverlo al day one del 30 settembre con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.