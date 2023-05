FIFA 23 offline, servizi EA down: cosa sta succedendo?

Come sempre accade in questi casi, il portale Downdetector testimonia il down in corso per i servizi EA che includono la piattaforma su cui poggiano le partite online di FIFA 23 e la modalità FUT. Ignote le cause, così come le tempistiche necessarie per il ripristino dei sistemi.

Servizi EA offline, down anche FIFA 23

Possiamo confermarlo direttamente: provando ad accedere alle sfide multiplayer della simulazione calcistica si incontra il seguente messaggio di errore.

La connessione ai server EA si è interrotta. Effettua di nuovo l’accesso per usufruire delle funzioni online. Consulta ea.com/unable-to-connect.

I primi problemi sono stati segnalati già nella tarda mattinata, ma è nel primo pomeriggio che si sono intensificati i feedback dei giocatori. Sulla questione è intervenuto il profilo ufficiale Twitter di Electronic Arts, sottolineando di essere già al lavoro con l’obiettivo di ripristinare una situazione di normalità nel minor tempo possibile.

C’è qualcosa che non va con i nostri servizi online, ma ci siamo. Nel frattempo, potresti non essere in grado di connetterti alle modalità online, di acquistare i giochi o di autenticarti al tuo account. Ti rimetteremo in giorno il prima possibile.

Something's up with our online services, but we're on it. In the meantime, you might not be able to connect to online modes, buy games, or log in to your account. We’ll get you back in your game as soon as we can. — EA Help (@EAHelp) May 4, 2023

Down anche FIFA Mobile, i cui tecnici stanno verificando le segnalazioni giunte per capire cosa non va.

Stiamo investigando segnalazioni di alcuni giocatori impossibilitati a connettersi a FIFA Mobile e forniremo un aggiornamento in questa conversazione quando disponibile.

We are investigating reports of some players being unable to connect to FIFA Mobile and will provide an update in this thread when available. — FIFA Mobile (@EAFIFAMOBILE) May 4, 2023

Al momento non è dato a sapere quanto sarà necessario attendere prima che i problemi siano risolti da parte di Electronic Arts. L’unico rimedio è armarsi di pazienza o, in alternativa, cimentarsi in partite single player.

… articolo in aggiornamento

