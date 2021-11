File eliminati per sbaglio? Recuperali con Search and Recover in offerta

Recupera qualsiasi file eliminato accidentalmente con Search and Recover. Questo utilissimo software, infatti, ti aiuterà a ritrovare qualsiasi file, dai documenti alle fotografie, ai video fino alle e-mail, estraendoli da Hard Drive, CD, DVD, chiavette USB e altri supporti. Acquistalo in offerta a soli 31,96 dollari e risparmia 7,99 dollari sul prezzo di listino. Se hai bisogno di aiuto, Seatch and Recover è la soluzione giusta.

Search and Recover offre diverse funzionalità per ritrovare i tuoi file perduti. La prima è la ricerca tramite specifica posizione: piuttosto che scandagliare l'intero PC alla ricerca di un elemento eliminato, restringi il campo in un'unica cartella o percorso. Potrai scegliere infatti in quale cartella, Hard Disk o supporto removibile concentrare l'area di recupero. Attraverso la SmartScan, inoltre, potrai al tempo stesso eliminare i file spazzatura dalla ricerca, così da rendere più facile e veloce il ritrovamento dei file.

Se la normale scansione non ha dato i frutti sperati, prova la StrongScan, che svolge una ricerca a più livelli di profondità, tanto da riuscire a recuperare file eliminati da anni. Un piccolo miracolo di tecnologia che ti aiuterà a tirare un sospiro di sollievo in caso di sbagli oppure di supporti danneggiati che hanno causato un'inevitabile perdita dei dati. Una volta trovato il file da recuperare, basterà un click per farlo tornare in superficie senza alcun problema. Approfitta della promozione e acquista Search and Recover a soli 31,96 dollari, risparmiando quasi 8 dollari rispetto al prezzo originale.