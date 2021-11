File sempre protetti con Protected Folder, a soli 21,99 € all'anno

Protected Folder è uno strumento efficace per proteggere i file e i dati importanti, salvaguardando la propria privacy. Acquistalo a soli 21,99 euro (abbonamento annuale) e accedi a tutte le utilissime funzionalità che offre.

Protected Folder: cosa otterrai con l'abbonamento

Come già anticipato, Protected Folder è uno strumento potenziato per la protezione dei file. Vuoi evitare che file importanti vengano eliminati per errore o vorresti preservarne alcuni specifici per la sola visualizzazione? Basta impostare una password e avrai tutto sotto controllo. Una protezione decisamente efficace per proteggere tutti i file di nostro interesse. È possibile, infatti, far sì che l'accesso ai nostri file sia sempre regolato da password, in modo tale da nasconderli da occhi indiscreti. Ciò permette di proteggerli anche da virus, spyware e ransomware che potrebbero attaccare il nostro PC. La tecnologia ottimizzata di Protected Folder permette di salvaguardare con attenzione tutti i nostri dati sensibili, anche se il PC è infetto.

L'ultima versione ha, inoltre, portato con sé alcune gradite novità. Come ad esempio nuove opzioni per le cartelle e la lista degli esclusi, uno strumento di supporto costituito da una lista in cui aggiungere tutti quei file che non hanno bisogno di protezione ed evitare che vengano erroneamente nascosti da password.

Insomma: Protected Folder è uno strumento professionale fra i numeri 1 nella protezione e salvaguardia dei file su computer. Acquistalo a soli 21,99 euro all'anno: il programma è supportato da tutti i dispositivi Windows, a partire dal 2000 fino al 10. Se vuoi provare in anteprima le funzioni prima dell'acquisto finale, è possibile scaricare gratuitamente una versione limitata del programma.