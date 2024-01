Files di Google elimina la scheda Importante

Sebbene il 2024 sia appena iniziato, Google sta già programmando la chiusura di un’altra feature. L’ultimo update dell’app Files by Google, infatti, contiene indizi che indicano la prossima eliminazione della scheda “Importante“.

Questa sezione, accessibile nell’applicazione per la gestione dei file, permette di salvare documenti e media ritenuti particolarmente rilevanti, tenendoli facilmente accessibili. Tuttavia, con la rimozione della scheda prevista entro il 15 febbraio 2024, tutti i contenuti salvati al suo interno verranno cancellati.

Si tratta dunque dell’ennesima funzionalità che Google si appresta a chiudere, secondo una strategia che sta riscontrando parecchie critiche da parte degli utenti.

Google chiude dopo un anno la scheda “Importante” su Files

La scheda “Importante” è stata introdotta nell’app Files di Google lo scorso anno come funzionalità esclusiva per l’India. Una volta attivata, l’app esegue una scansione di tutti i file presenti sul dispositivo alla ricerca di documenti sensibili come passaporti o carte d’identità.

Nonostante sia disponibile solo da 12 mesi, Google sembra già pronta a darle l’addio. A partire dal 15 febbraio, tutti i contenuti salvati nella sezione Importante verranno definitivamente cancellati da Files, decretando così la prematura fine di una feature lanciata appena un anno fa e disponibile esclusivamente per il mercato indiano.

Come fare una copia dei file prima del 15 febbraio 2024

Per salvare una copia dei documenti, si consiglia di utilizzare l’opzione “Condividi” prima del 15 febbraio 2024.

Big G, infatti, suggerisce agli utenti che utilizzano la scheda Importante in Files by Google, di sfruttare la funzione di condivisione integrata nell’app per effettuare una copia dei file desiderati entro la data di rimozione. Trascorso tale termine, tutti i contenuti presenti nella sezione verranno definitivamente cancellati. Per garantire il tempo necessario a prepararsi, verranno inviate notifiche per informare della chiusura imminente.