-240 euro per il nuovo Motorola Edge 60 Pro (codice)

Oggi hai la possibilità di risparmiare 240 euro sull’acquisto di Motorola Edge 60 Pro, lo smartphone lanciato solo pochi mesi fa che unisce un design ricercato a prestazioni senza compromessi. Lo trovi in offerta su eBay, proposto da un venditore italiano professionale. Se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo: potrebbe andare sold out in fretta.

Super sconto eBay per Motorola Edge 60 Pro

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Rimanendo in tema software, sono presenti le funzionalità di intelligenza artificiale della suite Moto AI. Sul fronte delle specifiche tecnice, invece, vale la pena citare la presenza del display pOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2712×1220 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore MediaTek Dimensity 8350 con CPU octa core affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 50+50+10 megapixel e frontale da 50 megapixel, lettore di impronte digitali, altoparlanti stereo, due microfoni connettività Wi-Fi 6E, 5G e Bluetooth, GPS, NFC, resistenza all’acqua e alla polvere e batteria da 6.000 mAh, molto capiente e con ricarica TurboPower da 90 W via USB-C (wireless da 15 W). Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

In questo momento puoi acquistare lo smartphone Motorola Edge 60 Pro al prezzo finale di 409 euro invece di 649 euro come da listino ufficiale, dunque con uno sconto di 240 euro: devi solo inserire il codice PSPRLUG25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Il risparmio è notevole. La colorazione è PANTONE Dazzling Blue, quella visibile nell’immagine qui sopra.

Se decidi di ordinarlo adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita. Come anticipato in apertura, a proporre l’offerta è un venditore italiano professionale con all’attivo più di 3.100 feedback positivi al 100%, ricevuti dai clienti eBay, a testimonianza della sua affidabilità.