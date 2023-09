Film e serie TV da 6,99 €/mese con NOW: c'è anche The Equalizer 3

È il momento di scegliere NOW. La piattaforma di streaming di Sky mette a disposizione degli utenti un catalogo ricco di contenuti, con tanti film e serie TV da guardare on demand. Tra i nuovi contenuti disponibili c’è anche la terza stagione di The Equalizer, una delle serie TV più apprezzate dell’ultimo periodo.

Grazie all’offerta in corso, NOW costa appena 6,99 euro al mese scegliendo il Pass Entertainment, con show e serie TV del catalogo Sky. C’è la possibilità di aggiungere anche il Pass Cinema, portando la spesa a 9,99 euro al mese.

Con 2 euro in più si aggiunge l’opzione Premium che mette a disposizione anche le 2 visioni contemporanee e si elimina tutta la pubblicità dai contenuti on demand disponibili sulla piattaforma di streaming.

Le offerte riguardano l’abbonamento annuale con pagamento mensile. Per accedere alle promozioni è sufficiente seguire il link qui di sotto.

L’offerta NOW è sempre più completa: si parte da 6,99 euro al mese e c’è The Equalizer 3

La promozione è davvero interessante: con NOW è possibile accedere a tutto l’intrattenimento e le serie TV di Sky (con il Pass Entertainment) e a tutta l’offerta Cinema (con il Pass Cinema). Le opzioni disponibili sono:

Entertainment a 8,99 euro al mese oppure a 6,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

a 8,99 euro al mese oppure a con permanenza minima di 12 mesi Entertainment + Cinema a 11,99 euro al mese oppure a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

A questo secondo piano è possibile accedere l’Opzione Premium che aggiunge la possibilità di 2 visioni in contemporanea, oltre i contenuti on demand senza pubblicità e l’audio Dolby Digital 5.1. Il costo è di 11,99 euro al mese con permanenza di 12 mesi.

Con l’offerta di NOW è, quindi, possibile accedere a film, serie TV e molto altro ancora. Tra i nuovi contenuti c’è The Equalizer 3 da guardare in streaming, oltre a tanti nuovi contenuti da scoprire, grazie anche a un catalogo in costante aggiornamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.