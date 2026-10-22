Filma le tue imprese con la Action Cam DJI Osmo 360, ora in promo al 33%

Se ti piace l’avventura e stai pensando di acquistare una Action Cam che possa immortalare i tuoi momenti con un’altissima fedeltà, approfitta di questa promozione speciale. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere le mani sulla DJI Osmo 360 a 322,59 euro, invece che 479,99 euro.

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DJI Osmo 360: foto e video di qualità in qualsiasi condizione

Con la DJI Osmo 360 puoi goderti immagini straordinariamente fedeli e di qualità sia di giorno che di notte. Grazie ha un sensore da 120 MP a 360° potrai scattare foto realistiche riuscendo a cogliere ogni piccolo dettaglio che altrimenti andrebbe perso. Puoi fare video con qualità 8K a 50 fps anche mentre sei in movimento senza sfarfallì e sfocature. Inoltre garantisce prestazioni cromatiche in D-Log M a 10 bit per colori vividi e brillanti.

Anche lato design possiamo notare una grande attenzione al dettaglio. Pesa solo 183 grammi, possiede un sistema magnetico a sgancio rapido che funziona con il supporto Osmo Action (non incluso) e la filettatura da 1/4″ compatibile con le classiche attrezzature. Ha inoltre la resistenza per l’acqua e la polvere con la certificazione di grado IP68 e garantisce impermeabilità fino a una profondità di 10 metri. Puoi controllare diverse funzioni tramite i gesti o con la voce e offre una batteria da 1950 mAh che arriva a 190 minuti di autonomia e si ricarica velocemente fino al 50% in appena 12 minuti.

Ci sono ovviamente tantissime altre cose che vale la pena approfondire ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua DJI Osmo 360 a 322,59 euro, invece che 479,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.