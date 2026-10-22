Scopri molti modi per leggere con i Kindle in offerta su Amazon

Esistono molti modi per leggere. Ad esempio in viaggio, in spiaggia, prima di dormire e in qualsiasi momento della giornata. Però portare con te un libro può essere davvero scomodo. Questo non succede grazie ai Kindle in offerta su Amazon. Scopri il modo perfetto per leggere, il tuo.
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition da 32 GB (ultimo modello): più sottile, nuovo design in alluminio, schermo da 7”, luce frontale a regolazione automatica, senza pubblicità – Verde acqua a soli 259,99 euro, anche tasso zero
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Amazon Kindle Colorsoft da 16 GB (ultimo modello): ora più sottile e leggero, schermo a colori da 7” luce calda – Grafite a soli 299,99 euro, anche tasso zero
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Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition da 32 GB (ultimo modello): più sottile, nuovo design in alluminio, schermo a colori da 7”, luce frontale a regolazione automatica – Porpora a soli 329,99 euro, anche tasso zero
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