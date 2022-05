Filmora 11, licenza a vita in offerta a 80€

Sono tantissimi, ormai, i software di video editing disponibili e tutti con le proprie, uniche caratteristiche. Filmora 11 è uno di questi: si tratta di un ottimo programma ricco di funzionalità avanzate per tutti coloro che desiderano realizzare video dal taglio professionale senza troppi sforzi. Grazie alla promozione in corso, Filmora 11 è in offerta: 44,99 euro / anno per la licenza annuale a rinnovo automatico (annullabile in qualsiasi momento) e 79,99 euro per la licenza a vita con pagamento una tantum. Entrambi i prodotti offrono una prova gratuita di cinque giorni per il pacchetto Effetti & Plung-ins e uno sconto del 62% per l’eventuale acquisto successivo.

Filmora 11, le funzionalità

Filmora 11 è uno dei software di punta sviluppato da Wondershare, ampiamente utilizzato dagli utenti soprattutto sui dispositivi mobili – sebbene le sue caratteristiche siano perfettamente compatibili anche con PC (Windows e Mac). Sono diverse le funzionalità che Filmora 11 mette a disposizione di tutti i suoi utenti. Oltre a quelle base (come taglio o montaggio), troviamo anche quelle più avanzate: corrispondenza colore (per applicare la correzione colore su più clip simultaneamente), supporto a green screen, schermo diviso, tracciamento del movimento, senza contare i numerosi effetti sia video che audio. Il software mette inoltre a disposizione dei modelli, perfetti per creare specifiche tipologie di video.

Grazie alla promozione attualmente in corso è possibile risparmiare sull’acquisto di Filmora 11, un editor video davvero versatile che nulla ha da invidiare ai “colleghi” più blasonati. La licenza annuale è in offerta a 44,99 euro / anno, con la possibilità di rinnovo automatico annullabile in qualsiasi momento. È possibile inoltre acquistare anche la licenza a vita a 79,99 euro, con pagamento una tantum: non sarà soggetta ad alcun rinnovo, perché sarà tua per sempre. Entrambi i piani includono anche Wondershare Drive con 1 GB di spazio, risorse stock e una prova gratuita di cinque giorni al pacchetto Effetti & Plug-ins.

