Filmora Wondershare, in offerta il pacchetto annuale con tante funzionalità

Filmora, il software di montaggio video realizzato da Wondershare, è in offerta ad un prezzo esclusivo: 99,99 euro anziché 140,87 euro per il pacchetto annuale. Il piano, che si rinnova automaticamente ogni 12 mesi, è il più completo fra quelli a disposizione e offre – oltre ai numerosi contenuti – anche un abbonamento annuale a Filmstock Standard.

Filmora, recentemente aggiornato alla sua ultimissima versione Filmora X, è un software di montaggio video semplice e versatile che permette di dare vita a straordinari filmati a prescindere dal livello di competenze e conoscenze. Importa video, aggiungi effetti speciali e transizioni per creare un'opera unica da condividere sui propri social media oppure salvare e conservare. Fra le diverse funzionalità promesse da Filmora, degne di menzione sono Keyframing, ovvero la possibilità di creare animazioni personalizzate, Motion Tracking, impostazioni di correzione colore delle clip, transizioni, titoli e filtri, effetti speciali grazie allo schermo verde e controllo della velocità.

Con l'acquisto del pacchetto annuale, compreso nel prezzo ci sono un anno di Filmora Video Editor e un anno di Filmstock Standard, una pratica libreria da cui scaricare senza limiti effetti speciali e risorse animate per i propri video. Per tutto il periodo di iscrizione, ogni aggiornamento sarà gratuito; inoltre non verrà applicata alcuna filigrana al video una volta esportato, il supporto tecnico di alto livello è garantito e ogni mese verranno aggiunti sempre nuovi effetti per arricchire le nostre clip. Il pacchetto annuale di Filmora è in sconto a 99,99 euro con rinnovo ogni 12 mesi, acquistabile direttamente dal sito web ufficiale di Wondershare. La licenza è individuale e lo sconto si applica esclusivamente alla versione per dispositivi con sistema operativo Windows.