Final Cut Pro X, tutte le novità della 10.4.9

Anche Final Cut Pro sembra volersi adeguare ai tempi che corrono ed al profumo di smart working che pervade tanto i progetti quanto i peggiori incubi per i mesi a venire. Il distanziamento è un’ombra che incombe, ma al tempo stesso il lavoro da remoto è una realtà sempre più accessibile per la quale Apple ha voluto lavorare linearmente con quelle che saranno le necessità emergenti nel futuro prossimo.

L’aggiornamento odierno (identificato con la release 10.4.9 e disponibile a titolo gratuito) si orienta pertanto proprio in questa direzione, evolvendo ulteriormente il concetto di elaborazione video digitale):

Chi si occupa di montaggio può ora contare su miglioramenti per la creazione e gestione dei file multimediali proxy, per una maggiore portabilità ed efficienza quando lavorano con formati a grande risoluzione o collaborano in remoto. I nuovi strumenti per i social media automatizzano il ritaglio dei video in formato quadrato, verticale e altre dimensioni personalizzate adatte alle più diffuse piattaforme social. E le novità per i flussi di lavoro migliorano la versatilità e le prestazioni di Final Cut Pro: il Mac sarà più potente che mai, l’ideale per tutti gli editor video e gli artisti di motion graphics.