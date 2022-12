Finale della Coppa del Mondo: come evitare i truffatori e godersi la partita

La finale della Coppa del Mondo si disputerà domenica 18 dicembre tra Argentina e Francia.

L’evento in questione, come è facile intuire, catturerà l’attenzione di milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo. In questo senso, criminali informatici di vario tipo sperano di sfruttare tale situazione per truffare le persone più incaute.

Stando ad alcune recentissime ricerche portate avanti da Kaspersky, le potenziali truffe legate all’attesa partita potrebbero essere di diverso tipo.

Per esempio, non sono mancati nei giorni scorsi i tentativi di phishing attraverso l’acquisto di biglietti falsi. Questi, talvolta, vengono venduti anche fino a 4.000 dollari.

Le azioni dei cybercriminali rispetto alla finale però sono molteplici e, in alcuni casi, possono risultare pericolose anche per chi vuole seguire il match dal divano.

La finale della Coppa del Mondo? Occhio ad hacker e criminali informatici

Non mancano altre tipologie di truffe, come i falsi bookmakers, così come finte lotterie o sistemi di truffe simili.

A tal proposito, gli esperti di sicurezza di Kaspersky consigliano una serie di pratiche per evitare problemi che includono:

il controllo di qualunque link girato anche da conoscenti o amici, attraverso l’ analisi dell’URL per capire se il sito in questione risulta sospetto;

girato anche da conoscenti o amici, attraverso l’ per capire se il sito in questione risulta sospetto; evitare i siti sprovvisti di protocollo HTTPS , soprattutto se si pensa di inserire password o di effettuare transazioni finanziarie su di essi;

, soprattutto se si pensa di inserire password o di effettuare transazioni finanziarie su di essi; grande attenzione per gli allegati della posta elettronica , in quanto facile veicolo per malware ed agenti malevoli simili;

, in quanto facile veicolo per malware ed agenti malevoli simili; adottare un antivirus affidabile, che eviti anche gli attacchi più infidi e meno conosciuti.

Uno strumento come Kaspersky Internet Security dunque, risulta essenziale per evitare qualsivoglia tipo di problema.

Questa suite include, oltre al classico antivirus, anche un sistema anti-phishing, una VPN e un’utility per il blocco degli annunci. Il sistema di protezione della webcam e il parental control (ideale per chi ha bambini) sono ulteriori valori aggiunti.

Quanto costa questo pacchetto? Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di Kaspersky Internet Security per appena 25,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.