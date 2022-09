Finanziamento per la tua impresa: il modo più rapido per ottenerlo

Se state cercando liquidità per finanziare la vostra impresa Aidexa potrebbe fare al caso vostro.

Banca Aidexa è una fintech specializzata per le piccole imprese che permette un accesso rapido e sicuro al credito. Con un punteggio su Trustpilot di 4.2, Banca Aidexa aiuta le imprese ad accedere al credito nella maniera più facile e veloce possibile. La richiesta si effettua online, non è necessario stampare nulla e in 20 minuti puoi ottenere una risposta sulla tua finanziabilità.

L’offerta di Aidexa si suddivide in due tipologie di finanziamento:

Finanziamento X Instant: è pensato per le piccole e medie imprese con almeno 100.000 euro di fatturato. Non sono richieste garanzie, i soldi si restituiscono in 12 mesi ed è possibile richiedere da 10.000 a 100.000 euro in 48 ore

Finanziamento X Garantito: è pensato per le società di capitali con almeno 100.000 euro di fatturato. Si ottengono i soldi in 15 giorni e si restituiscono in 24 mesi. Permette di richiedere da 10.000 a 300.000 euro tutelati dal Fondo di Garanzia PMI

Tutto quello che vi servirà per procedere con la richiesta è:

Un dispositivo munito di videocamera come un computer, un tablet o uno smartphone.

Partita IVA della tua attività.

Documenti d’identità del legale rappresentante e di ogni titolare effettivo dell’impresa.

Codice Fiscale del legale rappresentante dell’impresa.

Estratti conto delle banche collegate alla tua attività.

Il conto deposito

Inoltre Banca Aidexa offre tra i suoi prodotti X Risparmio che si rivolge ai clienti privati.

X Risparmio è un conto deposito vincolato, senza costi e sicuro con la tutela del FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Attraverso questo deposito che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente, mentre tu guadagni, Aidexa finanzia i progetti delle piccole e medie imprese italiane. Allo scadere del contratto, la cifra depositata torna da te insieme al tasso di rendimento maturato, che viene calcolato in base al periodo di vincolo

Aidexa

Lanciata ufficialmente nel 2020 da Roberto Nicastro e Federico Sforza. Nei primi sei mesi del 2022 ha raddoppiato le erogazioni sul lending rispetto all’anno precedente. A un anno dalla licenza bancaria, la banca dedicata a pmi e partite Iva italiane ha superato i 3.000 clienti e ha raggiunto 164 milioni di euro di finanziamenti erogati e 110 milioni di euro di depositi raccolti.

Per richiedere un finanziamento con Aidexa clicca qui.

