Fine anno, tempo di backup: SSD da 1TB a metà prezzo

Che sia per un backup di fine anno, oppure per spostare dati tra una postazione e un'altra, o ancora per conservare i propri lavori in attesa di un gennaio in smart working, lo sconto speciale SanDisk di oggi è in ogni caso una carezza gradita. A disposizione, infatti, ben 1TB di spazio a prezzo praticamente dimezzato, un'occasione che durerà poche ore e di cui approfittare giusto in tempo per la fine dell'anno: la consegna sarà immediata e gratuita.

SSD SanDisk Extreme: più spazio, meno spesa

L'unità in vetrina oggi su Amazon è relativa all'SSD SanDisk Extreme, pensato per la mobilità e la comodità di utilizzo in ogni occasione. Robusto e capiente, con tanto di connettore USB-C, è questo un SSD che può rispondere ad una moltitudine di utilità.

Le promesse sono altisonanti: “Tecnologia nvme per prestazioni da ssd con velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un'unità di storage portatile ad alta capacità, perfetta per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche“. A tutto ciò si aggiunge una forte resistenza alle cadute e un indice di protezione IP55 contro acqua e polvere per mettere al riparo tutti i contenuti archiviati.

Ma a farsi notare oggi è il prezzo: solo 137,99 euro contro i 260,99 euro tradizionali. Lo sconto è pari al 47%, ma è destinato a scadere nel giro di poche ore. Subito nel carrello, insomma, dopodiché il trasferimento file potrà iniziare nel giro di brevissimo.