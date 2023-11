Fine del mercato tutelato: risparmio immediato con le offerte Eni Plenitude

La fine del mercato tutelato è dietro l’angolo ma grazie all’offerta di Eni Plenitude è possibile giocare d’anticipo e tagliare subito le bollette di luce e gas. Chi è ancora in regime di Maggior Tutela, infatti, può attivare una versione speciale delle tariffe Trend Casa di Eni Plenitude, con un prezzo dell’energia ridotto e un costo di commercializzazione e vendita (il contributo mensile indipendente dal consumo che caratterizza ogni tariffa) scontato.

Grazie a Trend Casa, quindi, chi è nel mercato tutelato può passare a Eni Plenitude e accedere a tariffe indicizzate. Per l’energia elettrica, il prezzo sarà pari al PUN + 0,0132 €/kWh mentre per il gas è previsto un costo pari al PSV + 0,1 €/Smc. Le due tariffe sono attivabili direttamente online, tramite il sito di Eni Plenitude.

Le nuove offerte luce e gas di Eni Plenitude sono la soluzione giusta per chi è ancora nel mercato tutelato

Con Trend Casa di Eni Plenitude, chi è ancora nel mercato tutelato può puntare su tariffe indicizzate con queste caratteristiche:

Luce : prezzo pari al PUN + 0,0132 €/kWh ; costo di commercializzazione e vendita di 9 euro al mese

: prezzo pari al ; costo di commercializzazione e vendita di Gas: prezzo pari al PSV + 0,1 €/Smc; costo di commercializzazione e vendita di 5,28 euro al mese

Con le due offerte è possibile ridurre al minimo il costo dell’energia e, quindi, alleggerire le bollette anche senza dover tagliare i consumi. Queste soluzioni tariffarie sono, quindi, la soluzione giusta per affrontare la fine del mercato tutelato, attesa a partire dal prossimo mese di gennaio 2024 per il gas e da aprile 2024 per la luce.

L’attivazione di Trend Casa di Eni Plenitude è gratuita. Per richiedere le tariffe è possibile seguire il ink qui di sotto. Basta avere con sé le ultime bollette inviate dal fornitore del mercato tutelato per completare l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.