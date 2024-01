Fineco: canone gratis per chi ha meno di 30 anni

Gestisci il tuo denaro con il conto corrente di Fineco. Un prodotto pieno di funzionalità che ti consentono di tenere d’occhio i movimenti e le tue spese nel dettaglio, che può anche essere gestito da smartphone tramite un’app praticissima e delle carta che puoi collegare ai portafogli digitali più diffusi.

Fineco: tanti servizi in un solo conto

Fineco è un conto corrente che è possibile collegare a carte di credito, debito e prepagate, tra cui Visa e Mastercard, che ti permettono di fare acquisti senza commissioni con un massimale fino a €5.000 al mese. Se scegli la Carta Gold World, puoi anche beneficiare di una facoltà di spesa maggiore, una polizza travel e protezione acquisti.

Il conto ti consente effettuare bonifici in Italia gratuiti e illimitati, pagare MAV, RAV, F24, bollettini e tasse. Puoi anche prelevare gratuitamente su circuito nazionale Bancomat per importi superiori a 99€, in tutta Italia. E se non hai la carta con te, non c’è problema: puoi prelevare semplicemente anche usando il tuo smartphone!

Fineco ti offre anche soluzioni di investimento e prestiti per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e realizzare i tuoi progetti più importanti. Puoi richiedere un mutuo su misura scegliendo rata, durata e tipologia di tasso più in linea con le tue necessità.

Hai meno di 30 anni? Il canone è gratuito! E hai anche altri vantaggi come commissioni ridotte su azioni Italiane e americane, oltre a piani di accumulo ETF gratuiti.

Per aprirlo non ti resta che andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri il conto”, in alto a destra. Puoi anche farlo con SPID in pochissimo tempo e se non lo possiedi ancora, puoi in seguito crearlo direttamente dal conto dopo l’apertura. Una volta forniti i dati e i documenti richiesti, riceverai successivamente la carta che hai scelto direttamente a casa.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com