Fineco: canone gratis per gli under 30 e altri vantaggi

Hai meno di 30 anni e cerchi un conto gratis? Non devi far altro che aprire il conto corrente Fineco! Un prodotto che ti offre canone gratuito fino al compimento del 30° anno di età, insieme a diversi altri vantaggi, come sconti sugli investimenti e molto altro. È facile da gestire e si richiede online in poco tempo.

Fineco: un conto corrente agevole

Con Fineco il canone è completamente gratuito per i titolari che hanno età inferiore a 30 anni. Superata questa età o in generale per le persone più grandi che hanno intenzione di aprire il conto, la quota è di 3,95€ al mese, che però può anche essere azzerata in via promozionale se si utilizzano i servizi e i prodotti del conto.

Tutte le operazioni bancarie comuni non hanno commissioni: effettua bonifici nazionali, MAV, RAV, F24, bollettini e tasse, addebito utenze e ricariche senza alcun costo aggiuntivo.

Gestisci tutto con MoneyMap: una funzionalità integrata intelligente che ti permette di tenere tutto sotto controllo. Ti fornisce una visione completa del saldo e dei movimenti, con operazioni categorizzate per tipologia, possibilità di creare budget di spesa per acquisti futuri, calcolare il risparmio e tanto altro.

Il conto Fineco offre una varietà di carte di pagamento tra cui puoi scegliere: carta di debito, di credito, prepagata e la Carta Gold World, quest’ultima con maggior potere di spesa e altri vantaggi. I prelievi sono inoltre gratuiti presso gli ATM del circuito nazionale Bancomat per importi superiori a 99€, in tutta Italia.

Invia o ricevi denaro da chiunque grazie a Fineco Pay. Puoi farlo comodamente anche via SMS o WhatsApp in tempo reale e senza conoscere l’IBAN del destinatario: basta avere il numero di telefono in rubrica e il gioco è fatto!

Apri ora Fineco e non perdere tutti i vantaggi! Puoi farlo velocemente online dalla pagina principale e avere da subito pronto il tuo conto per le spese e le attività di tutti i giorni.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com