Fineco: con la nuova offerta i primi 12 mesi sono a canone zero

I nuovi clienti che scelgono di aprire il conto online Fineco entro il 12 aprile di quest’anno ottengono 12 mesi a canone zero. Tra i migliori conti correnti oggi disponibili, la banca diretta Fineco offre servizi innovativi e smart per aiutare i propri clienti a gestire i loro soldi in tutta semplicità.

Nella lunga lista di vantaggi, si annoverano i prelievi senza carta, l’app Fineco Pay per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e la possibilità di aumentare un giorno il proprio massima della carta di debito fino a 5.000 euro.

Perché dovresti aprire il conto corrente online Fineco

L’apertura del conto Fineco offre numerosi vantaggi, a partire dalla possibilità di usufruire dei 12 mesi di canone a costo zero, offerta valida fino al prossimo 12 aprile. La richiesta, semplice e immediata, avviene direttamente sul sito internet finecobank.it.

Nel panorama italiano, Fineco rappresenta uno dei conti online più smart in assoluto. Ne è una testimonianza diretta, ad esempio, la gestione del proprio denaro senza portafoglio, come in occasione dei prelievi senza carta presso gli ATM UniCredit, dove è sufficiente inquadrare il QR Code con il proprio smartphone.

Un ulteriore vantaggio riguarda la Visa Debit associata al proprio conto corrente. Non solo Fineco permette di personalizzare le abilitazioni della carta in tempo reale, ma offre anche l’opportunità di aumentare il massimale fino a 5.000 euro al giorno, così da offrire un valido aiuto in caso di maxi-acquisto.

Apri il conto corrente online Fineco entro il 12 aprile di quest’anno, al fine di beneficiare del canone a zero per 12 mesi.

