Fineco: il conto corrente per gestire il tuo denaro al meglio

Fineco offre un conto corrente progettato per ottimizzare la gestione del denaro, grazie a funzionalità intelligenti che consentono di monitorare facilmente tutte le transazioni. È anche perfetto per gli investimenti, con una sezione dedicata piena di opzioni per l’acquisto di titoli e per il trading, anche perché offre vantaggi esclusivi per gli under 30, che potranno beneficiare inoltre di un canone gratuito.

Fineco: un conto vantaggioso per gli under 30

Fineco ha un canone di 3,95€ al mese, azzerabile facilmente utilizzando i servizi offerti con il conto. Se tuttavia hai meno di 30 anni, il canone è completamente gratuito e puoi godere di ulteriori vantaggi, come sconti sull’acquisto di azioni e piani di accumulo gratuiti.

L’operatività bancaria base senza alcuna commissione ti consente di effettuare normali operazioni come bonifici SEPA, MAV, RAV, F24, pagare utenze, bollettini e tasse senza alcun costo aggiuntivo. Con MoneyMap puoi inoltre gestire facilmente il tuo denaro attraverso una sezione dedicata che categorizza in automatico ogni movimento, permettendoti di calcolare il risparmio e creare budget di spesa per futuri acquisti.

Scegli la carta di pagamento MasterCard o Visa che più preferisci, tra carta di debito che ti consente di acquistare senza commissioni e con un massimale di 5.000€ al mese, una carta di credito per pagare le tue spese anche a rate, una prepagata ricaricabile gratuitamente all’istante per i tuoi acquisti. Puoi anche optare per la Carta Gold World, per avere maggior potere di spesa e vantaggi esclusivi.

I prelievi con la carta sono possibili anche presso gli ATM che fanno uso del circuito nazionale Bancomat e sono gratuiti per importi superiori a 99€, in tutta Italia. Naturalmente puoi gestire le tue carte come meglio credi dalla sezione dedicata, regolando i massimali oppure sospendendole all’occorrenza, per riattivarle quando vuoi con un tocco o clic. Tutte le carte possono essere usate sia con contactless che con i portafogli digitali, che ti consentono di pagare alla cassa solamente con il tuo smartphone o smartwatch.

Ti serve lo SPID? Fineco ti consente di crearlo direttamente dall’home banking attraverso il servizio incluso Namirial.

Per inviare denaro non sarà più necessario compilare bonifici! Con Fineco Pay puoi infatti inviare o raccogliere soldi semplicemente via SMS o WhatsApp senza l’IBAN del destinatario! Devi solo sapere il suo numero di telefono nella tua rubrica.

Richiedi ora Fineco e non perderti tutti i vantaggi!