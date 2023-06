Fineco: il conto ricco di funzionalità a canone zero per 12 mesi

Con numerose funzionalità innovative disponibili, Fineco offre a tutti i propri clienti la possibilità di gestire il proprio conto in modo semplice e intuitivo.

Il canone del conto include diversi servizi, come bonifici SEPA gratuiti e illimitati, pagamenti MAV e RAV, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche senza commissioni. Inoltre, chi apre un conto Fineco entro il 30 giugno 2023, potrà usufruire di 12 mesi di canone gratuito. Al termine del periodo promozionale il canone è di 3,95€ al mese e azzerabile accreditando lo stipendio o la pensione.

Il conto di Fineco si può gestire totalmente tramite app: è possibile pagare bollettini, multe e bollo auto con una semplice foto dal proprio smartphone. E se si vuole effettuare pagamenti tramite POS in negozio, basterà usare la funzione Tap&Go per utilizzare il proprio smartphone o smartwatch senza dover portare con con sé le carte.

Tra le funzionalità innovative integrate nel conto Fineco è disponibile Fineco Pay, che permette di scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi, direttamente tramite app.

Fineco permette anche di avere sempre una panoramica completa del bilancio familiare. MoneyMap categorizza in automatico entrate e uscite e aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. È possibile scegliere quanto si vuole spendere e si verrà avvisati con degli alert al raggiungimento delle soglie impostate.

Inoltre, Fineco offre un servizio Multicurrency integrato che permette di diversificare liquidità e investimenti senza commissioni di cambio, solo spread. È possibile gestire le carte di pagamento direttamente dall’app e si possono impostare limiti di utilizzo, anche geografici.

