Fineco: la banca online che ti offre di più con 12 mesi a canone zero

Fineco è la banca ha portata di click con servizi innovativi, commissioni competitive e consulenza personalizzata, per soddisfare tutte le esigenze in ogni momento. Inoltre aprirlo è semplice e veloce ed è del tutto online, aprendo il conto Fineco entro il 30/06/2023 per 12 mesi il canone e a zero.

Nel caso in cui è necessario un supporto, puoi contare su una rete di consulenti Fineco qualificati, in grado di trovare la soluzione più adatte alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. Per aprire il conto online è necessario essere maggiorenne e avere la residenza fiscale in Italia per poi procedere sul sito, tramite i seguenti passaggi:

Cliccare “Apri il conto” nella home page.

Inserire le informazioni di contatto e scegliere tra “chiamato da un operatore o procedere online”.

Inserire i dati personali, il documento di identità e il codice fiscale.

Identificarsi tramite webcam, telefono o consulente finanziario presso un Fineco Centre.

Confermare i dati di residenza, domicilio e residenza fiscale.

Scegliere l’eventuale carta di pagamento e i servizi del conto.

Inseriti tutti i dati arriverà un’email con il codice utente ed un sms per il codice di attivazione, così da poter accedere all’area riservata Fineco. Basta solo impostare i codici personali e completare la personalizzazione del conto e firmare digitalmente il contratto con un codice temporaneo inviato via SMS.

I servizi e le funzioni di Fineco

Le offerte non si fermano al canone a zero per 12 mesi, con Fineco le operazioni sono gratuite, tra i servizi bonifici SEPA, addebiti diretti, pagamenti di MAV, RAV, F24, bollettini e bollo auto senza commissioni. Ti permette di fare ricariche, versare contanti e assegni.

La Carta di debito è gratuita, permettendo di pagare e prelevare in tutto il mondo con la carta contactless inclusa nel conto, senza canone annuale. Con Fineco puoi operare in 21 valute mondiali, diversificando la tua liquidità e i tuoi investimenti. Non paghi commissioni di cambio, solo spread, e puoi ricevere e disporre bonifici con l’IBAN unico EUR. Inoltre, puoi accedere a oltre 20.000 strumenti finanziari per investire e fare trading online con costi trasparenti e condizioni vantaggiose. Per quanto riguarda ulteriori funzioni, i servizi aggiuntivi:

Richiedere gratuitamente lo SPID per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione

Ottenere il Telepass in comodato d’uso con addebito diretto sul tuo conto

Il conto Fineco da una gestione in completa autonomia tramite app o sito, ma sono presenti anche 152 filiali e più di 400 Fineco Center in tutta Italia con oltre 2700 Consulenti Fineco. Inoltre, i clienti di Fineco possono usufruire delle filiali e degli ATM evoluti di UniCredit per prelevare e versare contanti.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all\\'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com