Fineco: la soluzione smart per gestire le finanze personali

Fineco offre un conto con integrati numerosi servizi per gestire il denaro con il massimo della comodità, anche da smartphone.

Fino al 30 giugno 2023, per chi attiva un conto con Fineco, il canone del conto è gratuito peri primi 12 mesi. Al termine del periodo promozionale il canone sarà di 3,95 euro al mese.

Il conto di Fineco include nel canone bonifici SEPA gratuiti e illimitati, pagamenti MAV e RAV, addebiti SEPA Direct Debit, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche.

Il conto permette di inviare e ricevere denaro ed effettuare pagamenti in pochi secondi, anche da smartphone. Grazie a Fineco Pay è possibile scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi, direttamente tramite app.

Bollettini, multe e bollo auto si possono pagare con una foto dal proprio smartphone. Il conto permette anche di prelevare denaro dai bancomat UniCredit senza necessità di avere con sé carta di pagamento, basterà presentare il QR Code sul proprio smartphone.

Fineco offre inoltre una funzionalità Tap&Go che permette utilizzare il proprio smartphone o smartwatch per i pagamenti tramite POS nei negozi. In questo modo si potranno effettuare i pagamenti comodamente anche senza portare con sé il portafogli.

La funzionalità Moneymap permette di categorizzare in automatico entrate e uscite e permette di avere sempre sotto controllo il bilancio familiare. Si potranno anche visualizzare le spese su Google Maps e vedere a colpo d’occhio i brand più utilizzati.

Per quanto riguarda invece le carte di pagamento, è possibile personalizzarne le abilitazioni in tempo reale, gestendo i limiti di utilizzo online e geografici. Il massimale Visa debit può essere aumentato fino a 5000€ al giorno, ed è possibile prelevare senza commissioni fino a 3000€ prenotando l’operazione anche da app.

