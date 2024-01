Fineco: tanti servizi e canone gratuito per gli under 30

Quello di Fineco è un conto corrente che ti offre una vasta gamma di servizi ed è abbinabile a diverse carte di pagamento. Una volta aperto, puoi gestirlo da home banking o app per smartphone Android e iOS, consentendoti di pagare tramite i portafogli digitali di Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Google Pay, insieme ad altri servizi supplementari. Il canone è inoltre gratuito se hai meno di 30 anni!

Fineco: il conto innovativo per gestire la tua liquidità

Il conto corrente di Fineco è progettato per semplificare la gestione del tuo denaro. Scegli tra le tre tipologie principali di carte, di credito, debito o prepagate. Queste carte possono essere utilizzate per prelievi e acquisti in tutto il mondo, sia online che in negozio, nonché gestirle direttamente da app e home banking per sospenderle, riattivarle e regolare i massimali periodici di spesa e prelievo.

Puoi anche prelevare gratuitamente su circuito nazionale BANCOMAT per importi superiori a 99€, in tutta Italia, o effettuare maxi prelievi fino a 3000€ al giorno. Gli ATM evoluti Unicredit ti consentono inoltre di depositare direttamente allo sportello automatico, anche tramite assegni, senza la necessità di fare la fila in banca.

Fineco ti permette di pagare utenze, bollettini e tasse in pochi passaggi grazie all’interfaccia intuitiva. Puoi controllare il tuo andamento con MoneyMap: un servizio incluso nel conto che ti aiuta i a risparmiare, categorizzando ogni movimento e facendo un’analisi dettagliata delle spese per aiutarti a capire come spendi. Non manca la sezione per richiedere mutui, fidi e prestiti.

Con Fineco Pay invii o ricevi denaro all’istante, anche tramite SMS o WhatsApp senza conoscere l’IBAN! Basta avere il numero di cellulare registrato nella tua rubrica e il gioco è fatto.

Oltre ai servizi di base, con FinecoBank hai anche la possibilità di creare il tuo SPID: un servizio gratuito che permette ai clienti di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e delle aziende aderenti. SPID è un sistema di identificazione digitale che semplifica l’accesso a una vasta gamma di servizi online.

Non ti resta che recarti nella pagina ufficiale, fare clic su “Apri il conto” seguendo la procedura, per attivarlo subito.

