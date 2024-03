Fino a 10 TB di cloud senza abbonamento? Risparmi il 37% con pCloud

pCloud, una delle principali piattaforme di storage cloud, sconta i suoi piani a vita: risparmia il 33% sui piani da 500 GB e 2 TB e il 37% sul piano da 10 TB.

Il pagamento è unico, per tutti i piani. Ciò significa che non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento, perché una volta acquistato lo spazio sarà tuo per sempre. I tre piani, nello specifico, sono:

Premium 500 GB a 199 euro (33% di sconto)

a 199 euro (33% di sconto) Premium Plus 2 TB a 399 euro (33% di sconto)

a 399 euro (33% di sconto) Ultra 10 TB a 1.190 euro (37% di sconto)

pCloud è vantaggioso: ecco perché

pCloud non è solo una soluzione di storage cloud conveniente, ma offre anche una serie di funzionalità avanzate che rendono il tuo lavoro più efficiente e sicuro. Tutti i piani includono:

Condividi link e richiedi file direttamente dalla piattaforma, invitando facilmente gli utenti nelle cartelle condivise. Ottieni statistiche dettagliate sui tuoi link e personalizza il branding

e richiedi file direttamente dalla piattaforma, invitando facilmente gli utenti nelle cartelle condivise. Ottieni statistiche dettagliate sui tuoi link e personalizza il branding pCloud offre protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file ed effettua 5 copie su server differenti

per tutti i file ed effettua 5 copie su server differenti Accedi e sincronizza i tuoi file in modo automatico attraverso tutti i tuoi dispositivi. Carica automaticamente le foto dal tuo rullino fotografico e accedi offline ai file selezionati

in modo automatico attraverso tutti i tuoi dispositivi. Carica automaticamente le foto dal tuo rullino fotografico e accedi offline ai file selezionati Un’esperienza multimediale senza interruzioni con il video e audio player incorporati

incorporati Gestisci facilmente i tuoi file con funzionalità come versioni file, recupero dati e anteprima di documenti online. Carica i tuoi dati in modo remoto ed effettua un backup da piattaforme come Dropbox, Facebook, Google Drive e altre

Inoltre, pCloud offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni e assicura un pagamento criptato con un grado di sicurezza SSL a 256 bit. L’offerta è limitata: ottieni uno sconto fino al 37% sui piani a vita pCloud, acquistando il cloud direttamente online.